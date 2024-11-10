Mersin Spor, Anadolu Efes'e Mağlup Oldu
Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Mersin Spor, Anadolu Efes'e 94-76'lık skorla yenildi. Maçta Beaubois, Anadolu Efes'in en iyi performans gösteren oyuncusu oldu.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner
MERSİN SPOR: Olaseni 23, Cobbs 18, Pineiro 13, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 14, Simmons 3, Kairys 2, Canberk Kuş 3, Tevfik Akdamar,
ANADOLU EFES: Beaubois 21, Bryant 6, Thompson 2, Johnson 3, Poirier 4, Doğuş Özdemiroğlu 9, Burak Can Yıldızlı 2, Ercan Osmani 6, Oturu 26, Erkan Yılmaz 6, Wıllıs 9
1'İNCİ PERİYOT: 20-24
DEVRE: 33-51
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-71
Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Mersin Spor sahasında Anadolu Efes'e 94-76 mağlup oldu.