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Mersin Spor, Anadolu Efes'e Mağlup Oldu

Mersin Spor, Anadolu Efes'e Mağlup Oldu
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Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Mersin Spor, Anadolu Efes'e 94-76'lık skorla yenildi. Maçta Beaubois, Anadolu Efes'in en iyi performans gösteren oyuncusu oldu.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner

MERSİN SPOR: Olaseni 23, Cobbs 18, Pineiro 13, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 14, Simmons 3, Kairys 2, Canberk Kuş 3, Tevfik Akdamar,

ANADOLU EFES: Beaubois 21, Bryant 6, Thompson 2, Johnson 3, Poirier 4, Doğuş Özdemiroğlu 9, Burak Can Yıldızlı 2, Ercan Osmani 6, Oturu 26, Erkan Yılmaz 6, Wıllıs 9

1'İNCİ PERİYOT: 20-24

DEVRE: 33-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-71

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Mersin Spor sahasında Anadolu Efes'e 94-76 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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