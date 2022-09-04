Mersin haberleri: 2022 Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayağında dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi

Edinilen Mersin haberine göre - 2022 Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayağında dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi 2022 Akdeniz Off-Road Kupası 2.ayağı Kilis'te yoğun katılım ile yapılırken, dereceye girenlere düzenlenen törenle kupaları ve madalyaları verildi.

- 2022 Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayağında dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi

KİLİS - 2022 Akdeniz Off-Road Kupası 2.ayağı Kilis'te yoğun katılım ile yapılırken, dereceye girenlere düzenlenen törenle kupaları ve madalyaları verildi.

Kilis Belediyesi'nin ve Kilis Valiliği'nin destekleriyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun bünyesinde Kilis Hür Motor ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ile Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışmaya 18 araç ve 36 sporcu katıldı. Organizasyon 4,80 km uzunluğundaki '1516 Mercidabık Zaferi' adlı engelli etabın 3 kez geçilmesinin ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

S1'de Birinci Mehmet Baki Arpasatan - Alaaddin Yorulmaz, ikinci Tercan Kısa - Türker Kısa, S2'de birinci Haceli Şam- Ebubekir Uysal, ikinci Hakan Bilecen - Yusuf Uğurlu, üçüncü Can Tuncay Açıkgöz - Halli Akgün, S3'de birinci İrşat Biçer - Fettah Yiğit, ikinci Salih Ünsal - Arda Çiftçi, üçüncü Mesut Kara - Cumhur Küçükdevlet, S4'de birinci Aykut - Esmek-Merve Esmek, ikinci Mehmet Demirel - Hilmi Demirci, üçüncü Hakan Yiğit - Kadir Yalçın, Genel Klasmanda birinci İrşad Biçer - Fettah Yiğit, ikinci Haceli Şam - Ebubekir Uysal ve üçüncü Aykut Esmek - Merve Esmek oldu.

Kupa ve madalyalar, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cuma Özdemir tarafından verildi.