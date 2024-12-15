Üye Girişi
Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 personel alacak
Kamuya yüzlerce personel alınacak
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti

Mersin Maratonu'nda Rekorlar Kırıldı

Mersin Maratonu'nda Rekorlar Kırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nda Kenyalı Bethwell Kipkemboi, 42 kilometrelik parkuru 2 saat 8 dakika 13 saniyede tamamlayarak Türkiye maratonlar rekoru kırdı. Kadınlarda da Ugandalı Juliet Chekwel birinci oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nun 42 kilometrelik parkurunda, erkeklerde Kenyalı Bethwell Kipkemboi, Türkiye maratonlar rekoru kırarak birinci oldu.

"Rekorlar şehrinde rekorlara koşuyoruz" sloganıyla Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen maratonda 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu yapıldı.

Dünya Atletizm Birliği tarafından geçen yıl "Elite Label" kategorisine alınan maratona, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, Hollanda ve Kenya'nın aralarında bulunduğu 30 ülkeden 2 bin 172 sporcu katıldı.

Organizasyonun 400 sporcunun katıldığı 42 kilometrelik parkurunda, erkekler klasmanında koşuyu 2 saat 8 dakika 13 saniyede tamamlayarak Türkiye maratonlar rekoru kıran Kenyalı Bethwell Kipkemboi birinci oldu.

Kenyalı Boaz Kipkemei'nin 2 saat 8 dakika 24 saniyelik derecesiyle ikincilik elde ettiği yarışı, Türk sporcu İlham Tanui Özbilen 2 saat 8 dakika 36 saniyeyle üçüncü bitirdi.

Kadınlarda da Ugandalı Juliet Chekwel, 2 saat 29 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Yarışı, Kenyalı Deborah Sang 2 saat 30 dakika 29 saniyeyle ikinci, aynı ülkeden Truphena Chepchirchir de 2 saat 31 dakika 6 saniyeyle üçüncü tamamladı.

Organizasyonun 10 kilometrelik yarışında, erkeklerde Ersin Tekal 29 dakika 54 saniyelik derecesiyle birinci, Mert Selek 30 dakika 34 saniyeyle ikinci, Halil Sade de 30 dakika 50 saniyeyle üçüncü oldu.

Kadınlar klasmanında da Dilek Öztürk 33 dakika 37 saniyeyle birinci, Rus Elena Tolstykh 35 dakika 48 saniyeyle ikinci, Fatma Arık 36 dakika 47 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Spor
img

Evinin önünden yayın açtı! Olay yaratacak Cübbeli Ahmet iddiası
img

Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
img

Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Son Dakika Haberleri

Antalyaspor Kayserispor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Antalyaspor Kayserispor maçı ne zaman? Çorum FK Amedspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Çorum FK Amedspor maçı ne zaman? Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.