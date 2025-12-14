7. Uluslararası Mersin Maratonu koşuldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun işbirliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Mersin Maratonu'nda Kenyalı sporculardan Vitalis Kibiwott erkeklerde, Rebecca Sirwanei Tanui da kadınlarda birinci oldu.

Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisinde sınıflandırılan 42 kilometrelik maraton ile organizasyon kapsamındaki 10 kilometrelik yarış ve halk koşusu, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda başladı. Etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Hollanda ve Kenya'nın da aralarında olduğu 34 ülkeden 2 bin 601 sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in startını verdiği ve 460 sporcunun mücadele ettiği 42 kilometrelik maraton, başlangıç noktasında son buldu.

Erkekler klasmanında Kenyalı Vitalis Kibiwott, yarışı 2 saat 7 dakika 14 saniyede süresiyle tamamlayıp Türkiye maratonlar rekorunu kırdı.

Aynı ülkeden Albert Kangogo'nun 2 saat 7 dakika 26 saniyelik derecesiyle ikinci olduğu yarışı, Eritreli Abraham Gebreslasie Embaye 2 saat 8 dakikada 29 saniyede üçüncü bitirdi.

Kadınlarda da Kenyalı atlet Rebecca Sirwanei Tanui 2 saat 25 dakika 35 saniyelik derecesiyle birinci, Etiyopyalı Genet Robi 2 saat 26 dakika 7 saniyeyle ikinci, Kenyalı Peninah Jerop ise 2 saat 30 dakika 52 saniyeyle üçüncü oldu.

Aynı yerde 2 bin 141 kişinin mücadele ettiği 10 kilometrelik yarışta ise erkeklerde Mert Selek, kadınlarda da Dilek Öztürk ilk sırada yer aldı.

Vatandaşların da halk koşusunda ter döktüğü organizasyonun ardından dereceye giren sporculara ödül verildi.