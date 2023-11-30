Mersin'i BAL'da temsil eden Camspor ligden çekildi

Mersin'i Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) temsil eden takımlardan biri olan Camspor, ligden çekildi.

Mersin'i BAL'da temsil eden 4 takımdan biri olan Camspor, ligden çekilme kararı aldı. Pazartesi günü dilekçe veren ve bugün onaylanan kararla Camspor, ilk kez çıktığı BAL'dan çekilmiş oldu. BAL'da 7 maça çıkan Mersin ekibi, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak, sonuncu sırada yer alıyordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kulüp Başkanı Serhat Yıldırım, sezon başından beri bazı sıkıntıların olduğunu belirterek, "Ligde de kötü gidişimiz olunca sıkıntılar artık en üstü seviyeye çıktı. Özellikle hocamızla yaşadığımız sorunlar artık bizi çıkmaza soktu. Bazı oyuncularla da yaşadığı problemlerden dolayı düzenimiz maalesef bozuldu. Bizde yönetim olarak çekilme kararı aldık. Pazartesi günü çekilme dilekçemizi verdik. Bugün itibariyle de dilekçemiz kabul edildi. Kulüp tarihinde ilk kez BAL'da mücadele eden takımımızın bu şekilde ligden çekilmesi özellikle beni çok üzdü. Biz hep bir kulüp değil aileyiz diyorduk. Genç bir takımda kurmuştuk. Kötü sonuçlar almış olabiliriz ama sahada iyi mücadele ediyorduk. Futbolcu kardeşlerim ellerinden gelen her şeyi yapıyordu. Ben ligden çekilirken zaten en çok onlar adına üzüldüm ama başka yapacağımız bir seçeneğimiz yoktu" dedi. - MERSİN