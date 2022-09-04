Mersin spor haberi: Akdeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayağı Kilis'te yapıldı Spor Haberleri Mersin habere göre Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü (KAROFF) tarafından organize edilen 2022 Akdeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayağı, Kilis'te gerçekleştirildi. Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü (KAROFF) tarafından organize edilen 2022 Akdeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayağı, Kilis'te gerçekleştirildi. Mehmet Sanlı Mahallesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi mevkisinde oluşturulan parkurda farklı illerden gelen 18 araç ve 36 sporcu mücadele etti. Etkinliğe katılanlar, off-road araçlarının mücadelesini ilgiyle izledi. Bazı sürücüler parkuru geçerken zor anlar yaşarken, bazılarının da aracında arıza oluştu. Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ve valilik olarak bu turnuvayı desteklediklerini belirtti. Sporculara başarı dileyen Ramazan, "Bu tür etkinliklerimiz inşallah Kilis'te devam edecek. Kentin tanıtımına katkı sağlayacak. Yarışta Kilisli ekibimiz bulunmaktadır. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum." dedi. Organizasyon 4,8 kilometre uzunluğundaki "1516 Mercidabık Zaferi" adlı engelli etabın 3 kez geçilmesinin ardından Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde yapılan ödül töreniyle sona erdi. Yarışmayı, genel klasmanda İrşad Biçer-Fettah Yiğit, Sınıf 1'de Mehmet Baki Arpasatan-Alaaddin Yorulmaz, Sınıf 2'de Haceli Şam-Ebubekir Uysal, Sınıf 3'te İrşad Biçer-Fettah Yiğit ve Sınıf 4'te Aykut Esmek-Merve Esmek ekipleri birinci tamamladı. Etkinliğe, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve vatandaşlar katıldı. Spor Kaynak: AA / Cebrail Caymaz Tragger Akdeniz Kilis Spor Haberler

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