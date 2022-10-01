Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası başladı Spor Haberleri Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı. Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı. Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen ve 121 sporcunun katıldığı şampiyona açılış seremonisiyle başladı. Açılışta konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, Mersin'de her yıl önemli organizasyonlar yaptıklarını belirterek, bu tür yarışların olimpiyatlar için oldukça önemli olduğunu aktardı. Organizasyonun ilk gününde yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde sporcular genel tasnifte jüriden en yüksek puanı almak için performanslarını sergiledi. Yarışlarda yarın sporcular alet finallerini gerçekleştirecek. Organizasyonun ilk gününde alınan sonuçlar şöyle: Yıldız kadınlar 1- İnci Kaleköylüoğlu (43.300) 2- Naz Aktürk (42.050) 3 - Bilge Korkusuz, Gülbahar Ece Gerdan (41.400) Genç kadınlar 1- Atiye Berra Karademir (49.000) 2- Beren Bay (44.650) 3- Zeynep Kurtuluş (44.100) Büyük kadınlar 1- Sevgi Seda Kayışoğlu ( 49.100) 2- Bengisu Yıldız (49.000) 3- Derin Tanrıyaşükür (48.450) Yıldız erkekler 1- Niki Berk Kaya (75.366) 2- Deniz Şükrüoğlu (71.199) 3- Sadican Teomanlı (69.334) Genç erkekler 1- Altan Doğan (77.200) 2- Volkan Arda Hamarat (75.300) 3- Umut Mehmet Filiz (74.550) Büyük erkekler 1- Sercan Demir (79.400) 2- Mehmet Ayberk Koşak (79.300) 3- Yunus Emre Gündoğdu (79.250) Spor Kaynak: AA / Burcu Kaya Türkiye Mersin Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.