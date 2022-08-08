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Mersin haber | 'Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Mersin Etabı' sona erdi

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Mersin haber | 'Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Mersin Etabı' sona erdi

Mersin habere göre Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) işbirliği ile düzenlenen ve Kızkalesi'nde yapılan 'Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Türkiye Turu Mersin Etabı' sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) işbirliği ile düzenlenen ve Kızkalesi'nde yapılan 'Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Türkiye Turu Mersin Etabı' sona erdi.

Türkiye'nin yanı sıra KKTC ve Ukrayna'dan da sporcuların katıldığı 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen turnuvada, 17 erkek 12 kadın takımı kıyasıya mücadele etti. Kadınlar kategorisinde Merve Çelebi ile Bahanur Gökalp 280 puanla, erkekler kategorisinde ise Murat Giginoğlu ile Ali Cebeci 280 puanla birinci oldu. Hem tatil hem spor hem de müziğin bir arada yaşandığı organizasyonda, 2 gün boyunca sporcular ter dökerken, Mersinliler ve tatile gelen vatandaşlar da kıyasıya mücadele ile geçen maçları dikkatle takip etti. 2 gün süren turnuvanın akşamında ise Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı.

Turnuvada 1. olan takımlara ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ile TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, 2. olan takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Emrullah Taşkın ile Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, 3. olan takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz ile TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci verdi.

"Kızkalesi beni büyüledi"

Kadın kategorisinde 280 puanla 1. olan takımdan Merve Çelebi, hava sıcaklığının çok yüksek olmasından dolayı maçların zorlayıcı olduğunu ifade ederek, "Burayı şampiyonlukla bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Organizasyon çok iyiydi. Mersin Büyükşehir Belediyesine, Türkiye Voleybol Federasyonu'na her şey için çok teşekkürler. Kızkalesi beni büyüledi diyebilirim. İlk defa geldim buraya. Yemekler çok iyi, tantuni muazzam. İnşallah bir gün oynamak için değil, tatile de geleceğim" dedi.

Erkek kategorisinde 280 puanla 1. olan takımdan Murat Giginoğlu, yaklaşık 13 yıldır plaj voleybolu takım sporcusu, aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olduğunu ifade ederek, "Uzun bir aradan sonra tekrar Mersin'deyiz. Harika bir organizasyon oldu. Tekrar burada olmak bizim için mutluluk vericiydi. Mersin'de bir şampiyonluk daha yaşadık. Öncelikle partnerimi, sonra diğer takımdaki arkadaşları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele sergilediler. Mersin Büyükşehir Belediyesine ve Türkiye Voleybol Federasyonumuza çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Kızkalesi Mersin Spor Haberler

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