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Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Göksun Öz atandı

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Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Göksun Öz atandı. Ökkeş Demir görevi Öz'e devretti.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Göksun Öz atandı. 2020 yılından beri müdürlük görevini yürüten Ökkeş Demir, görevi Öz'e devretti.

İl Müdürlüğü Makamında düzenlenen devir teslim töreninde görevi Demir'den devralan Öz, "Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın tensip ve takdiriyle yeni görevime başlamış bulunmaktayım. Görevi devraldığım değerli il müdürümüze başarılı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Yükümüz ve sorumluluğumuzun farkındayız. Vatanımıza ve milletimize daha faydalı olabilmek için daha çok çalışacağız" dedi.

Törende veda konuşması yapan Demir de "Yaklaşık 5 yıldır yürüttüğüm İl Müdürlüğü görevini bugün itibariyle devrediyorum. Milletimize daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunma anlayışıyla yürütme gayreti içerisinde olduğum görevim boyunca, gece gündüz demeden benimle birlikte yol alan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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