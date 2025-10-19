Haberler

Mersin, Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin düzenlediği Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları, 21-24 Ekim tarihlerinde Mersin'de gerçekleşecek. Oyunlara 26 ülkeden 400 sporcu katılacak.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu işbirliğinde 21 Ekim'de başlayacak Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'na ev sahipliği yapacak Mersin'de organizasyon hazırlıkları tamamlandı.

17. Akdeniz Oyunları'ndan sonra Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'na ev sahipliği yapacak Mersin'in kıyı şeridinde organizasyon için 5 alan belirlendi.

Oyunlara katılacak 26 ülkeden 400 sporcu, 21-24 Ekim'de para plaj voleybolu, para air badminton, ayak voleybolu, para yelken, para modern pentatlon branşlarında mücadele edecek.

Oyunların para halter ve görme engelliler halter branşı da 1-3 Kasım'da IBSA Halter Dünya Şampiyonası olarak düzenlenecek.

Türkiye'den 56 milli sporcunun ter dökeceği oyunlar, su, açık hava ve plaj temelli disiplinleri aynı programda buluşturacak.

"Paralimpik farkındalığı oluşturacağız"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, AA muhabirine, Mersin'in çok önemli şampiyonalara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Doğal güzelliklere ve uygun iklim koşullarına sahip Mersin'de bu organizasyonu yapmaktan mutlu olduklarını belirten Baltacı, "Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz Avrupa Para Gençlik Oyunları'ndan sonra ikinci paralimpik spor etkinliğimiz olacak. Bu yüzden çok değerli." dedi.

Heyecanlı olduklarını dile getiren Baltacı, şöyle devam etti:

"Dünyada ilki gerçekleştirilen organizasyon için 5 kıtadan katılımın olması çok değerli. Mersin'e Akdeniz Oyunları'ndan sonra miras bırakmayı hedefliyoruz. Oyunların yapılacağı yerler Mersin'in en popüler ve kalabalık alanları. Bu yüzden vatandaşlarda hem paralimpik farkındalığı oluşturacağız hem de kenti gerek su üzerinde gerek karada gerekse de kumun üzerinde de farklı branşlarda buluşturacağız."

Organizasyonun Türkiye'ye katkı sağlayacağını vurgulayan Baltacı, "Bu organizasyonu yapmak gurur verici. Türkiye'nin adını prestijli işlerle anılmasına ön ayak olmak büyük bir miras. Elimizden gelenin en iyisini yapıp misafirperverliği en üst seviyede tutacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin biletsiz olduğunu aktaran Baltacı, sporseverleri oyunları izlemeye davet etti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Nijerya'da darbe girişimi! 16 üst düzey asker gözaltında

Hükümeti devirmek istediler! Ülkeyi sarsan darbe girişimi
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.