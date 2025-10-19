Mersin, Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu işbirliğinde 21 Ekim'de başlayacak Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'na ev sahipliği yapacak Mersin'de organizasyon hazırlıkları tamamlandı.

17. Akdeniz Oyunları'ndan sonra Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'na ev sahipliği yapacak Mersin'in kıyı şeridinde organizasyon için 5 alan belirlendi.

Oyunlara katılacak 26 ülkeden 400 sporcu, 21-24 Ekim'de para plaj voleybolu, para air badminton, ayak voleybolu, para yelken, para modern pentatlon branşlarında mücadele edecek.

Oyunların para halter ve görme engelliler halter branşı da 1-3 Kasım'da IBSA Halter Dünya Şampiyonası olarak düzenlenecek.

Türkiye'den 56 milli sporcunun ter dökeceği oyunlar, su, açık hava ve plaj temelli disiplinleri aynı programda buluşturacak.

"Paralimpik farkındalığı oluşturacağız"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, AA muhabirine, Mersin'in çok önemli şampiyonalara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Doğal güzelliklere ve uygun iklim koşullarına sahip Mersin'de bu organizasyonu yapmaktan mutlu olduklarını belirten Baltacı, "Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz Avrupa Para Gençlik Oyunları'ndan sonra ikinci paralimpik spor etkinliğimiz olacak. Bu yüzden çok değerli." dedi.

Heyecanlı olduklarını dile getiren Baltacı, şöyle devam etti:

"Dünyada ilki gerçekleştirilen organizasyon için 5 kıtadan katılımın olması çok değerli. Mersin'e Akdeniz Oyunları'ndan sonra miras bırakmayı hedefliyoruz. Oyunların yapılacağı yerler Mersin'in en popüler ve kalabalık alanları. Bu yüzden vatandaşlarda hem paralimpik farkındalığı oluşturacağız hem de kenti gerek su üzerinde gerek karada gerekse de kumun üzerinde de farklı branşlarda buluşturacağız."

Organizasyonun Türkiye'ye katkı sağlayacağını vurgulayan Baltacı, "Bu organizasyonu yapmak gurur verici. Türkiye'nin adını prestijli işlerle anılmasına ön ayak olmak büyük bir miras. Elimizden gelenin en iyisini yapıp misafirperverliği en üst seviyede tutacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin biletsiz olduğunu aktaran Baltacı, sporseverleri oyunları izlemeye davet etti.