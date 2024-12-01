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Mersin'de Türkiye Oryantiring Şampiyonası Heyecanı

Mersin'de Türkiye Oryantiring Şampiyonası Heyecanı
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Mersin'de düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması, 90 kulüpten 1299 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışmada sporcular, tarihi yapılar arasında parkuru tamamlayarak ödüllerini aldı.

Mersin'de düzenlenen "Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması" müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde düzenlenen organizasyonun ikinci etabı, Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nden başladı.

Silifke Caddesi'nden koşmaya başlayan sporcular, kentin tarihi yapıları arasında ilerledi.

Ellerindeki haritaya bakarak parkurdaki ara noktalardan geçen yarışmacılar, sahil bandına çıkarak bitiş çizgisine ulaştı.

Yaş gruplarına göre kategorilerin ayrıldığı müsabakaya, aralarında milli sporcuların da olduğu 90 kulüpten 1299 kişi katıldı.

Parkurları dereceyle bitiren sporculara törenle ödülleri verildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, AA muhabirine, Mersin'de iki gün süren organizasyonun heyecan dolu anlara sahne olduğunu söyledi.

Ulusal organizasyonlarda yeni sporcuların keşfedildiğini vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"Milli takımlarımızı yurt dışında başarılı bir konuma getirebilmek için süreci yakından takip ediyoruz. En önemli konu, milli takıma sporcu veren kulüplerin desteklenmesi. Temel hedefimiz, 14 yaş grubu çünkü 2028'de bu çocuklar, 16-18 yaş milli takım sporcularının temelini oluşturacak. Bu sporcularımızın geleceğe yönelik olarak daha iyi hazırlanması için antrenörlerin eğitimleri konusunda yoğun bir çabamız var."

Türk Silahlı Kuvvetleri Oryantiring Takımı'nın milli sporcusu Ayhan Bikir de bu tür organizasyonlarla uluslararası yarışmalara hazırlandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
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