Mersin'de Tırın Çarptığı Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti
Mersin'in Akdeniz ilçesinde tırın çarptığı 16 yaşındaki Okan Utku Saylan yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarında görüntülendi. Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tırın çarptığı bisikletteki çocuğun yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.
Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi'nde dün sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AIE 276 plakalı tırın çarptığı bisikleti kullanan Okan Utku Saylan'ın (16) yaşamını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, Saylan'ın bisikletiyle sağından geçmeye çalıştığı tırın altında kalması yer alıyor.
Kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Spor