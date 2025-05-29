Mersin'de Tırın Çarptığı Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

Mersin'de Tırın Çarptığı Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde tırın çarptığı 16 yaşındaki Okan Utku Saylan yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarında görüntülendi. Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tırın çarptığı bisikletteki çocuğun yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.

Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi'nde dün sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AIE 276 plakalı tırın çarptığı bisikleti kullanan Okan Utku Saylan'ın (16) yaşamını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, Saylan'ın bisikletiyle sağından geçmeye çalıştığı tırın altında kalması yer alıyor.

Kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev

Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Taksim'de kabus oteli! 'Japon'un vaadine kandı, 2 gün işkence gördü

'Japon'un vaadine kandı, alıkonulup 2 gün işkence gördü
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra felaketi yaşadı
Yıldız futbolcu Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı: Yarın son maçıma çıkıyorum

Taraftarın sevgilisi Galatasaray'a veda etti
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.