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Maç öncesi olay: Sahaya giren taraftar, Galatasaraylı futbolcuların arasına daldı

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Galatasaray'ın Mersin'de oynayacağı Hatayspor maçı öncesinde sarı-kırmızılı bir taraftar sahaya girdi. Görevlileri peşine takarak futbolculara koşan genç taraftar, Lucas Torreira'ya gitti. Galatasaraylı taraftar, Uruguaylı futbolcu ile fotoğraf çektirdikten sonra güvenlikler eşliğinde saha dışına alındı.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde saha içerisinde hareketli bir an yaşandı.

GALATASARAYLI BİR TARAFTAR SAHAYA DALDI

Galatasaraylı futbolcular ısınma öncesinde saha içerisinde dolaşırken, sarı-kırmızılı bir taraftar güvenlikleri atlatarak sahaya daldı. Görevlileri peşine takan taraftar, koşarak Lucas Torreira'ya sarıldı. Güvenlikler, genç taraftarı hemen dışarıya almak istedi ancak buna Torreira engel oldu. Galatasaraylı taraftar, Uruguaylı futbolcuyla fotoğraf çektirdikten sonra görevliler tarafından sahadan çıkartıldı.

Maç öncesi olay: Sahaya giren taraftar, Galatasaraylı futbolcuların arasına daldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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