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Mersin'de Kurtuluş Kupası Geleneksel Kurumlar Arası Futbol Turnuvası devam ediyor

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Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Kupası Geleneksel Kurumlar Arası Futbol Turnuvası eleme maçlarıyla sürüyor. Turnuva, Mersin'in Düşman İşgali'nden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize ediliyor.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, bu yıl 15'incisini düzenlediği "Kurtuluş Kupası Geleneksel Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'na" eleme maçlarıyla devam edildi.

3 Ocak Mersin'in Düşman İşgali'nden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen, kent genelinden 28 kurumun katılımıyla 7 grupta gerçekleştirilen turnuva heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahne oluyor. Güneykent Mahallesi'nde bulunan Toroslar Belediyesi Anafartalar Spor Kompleksi'nde, Toroslar Belediyesi ile Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımları, çeyrek finale kalmak için karşılaştı. Turnuvanın final müsabakası ise 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgali'nden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde Akbelen Mahallesi Koray Aydın Stadı'nda oynanacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kurumlar arası diyaloğu daha da güçlendirmek ve kurtuluş coşkusunu artırmak amacıyla geleneksel olarak düzenledikleri turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür etti. Çeyrek finale kalan takımları da tebrik eden Yılmaz, "Bu turnuvayla sahada ve tribünde sporun birleştirici gücünün en güzel örneği yaşanıyor. Futbol, heyecan ve mücadele demektir. Kurtuluş Kupası Geleneksel Kurumlar Arası Futbol Turnuvamız, kentimiz tarafından benimsenmiş bir etkinliğimizdir. Amacımız, kurumlarımızın kaynaşmasının ve birbirini tanımasının yanı sıra spora katkı sağlayabilmek ve fair play ölçüsünde bir mücadele vermektir. Neticede bir takım şampiyon olacak ama birliğimiz, beraberliğimiz kazanacak" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Toroslar Belediyesi Toroslar Futbol Mersin Spor Güncel Haberler

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