Haberler

Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk sporcular 11 altın, 7 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 29 madalya kazandı.

Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) işbirliğinde bir otelin etkinlik salonunda organize edilen şampiyonaya, 5 ülkeden yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan sporcular mücadele etti.

Kadınlar ve erkekler kategorisindeki yarışmalar, "bench press", "squat" ve "deadlift" disiplinlerinde yapıldı.

Şampiyonada Türk sporcular, 11 altın, 7 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 29 madalya kazandı.

Organizasyonda çeşitli kategorilerde Türk sporculardan Bircan Şimşek, Gülistan Özdemir, Abdurrahman Gülmez, Ayhan Kaya ve Yunus Ali Başaran 2'şer, Muhammed Şimşek ise 1 altın madalya kazandı.

Şehmus Çevik, Sevil Işık Uslu ve Döndü Kanat 2'şer, Muhammed Şimşek de bir gümüş madalyaya ulaştı.

Abdurrahman Gülmez, Yunus Ali Başaran, Ayhan Kaya, Döndü Kanat ve Sevil Işık Uslu 2'şer, Gökhan Terletme ise 1 bronz madalya aldı.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü

Komşuda bir patlama daha! Can kaybı yine çok yüksek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim

4 kuzeni hayattan koparan psikologdan dikkat çeken sözler
Kayseri'de bunalıma giren genç yaşamına son verdi

Daha 20 yaşındaydı! Korkunç şekilde canına kıydı
100 milyon ton kaya ile deniz doldurularak Trabzon'a yeni havalimanı inşa edilecek

100 milyon ton kaya ile doldurulacak! Bir ilimizde büyük dönüşüm
İlaçlanan ağaçtan topladığı kirazdan yedikten sonra fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

Ağaçtan toplayıp yediği meyve, sonu oldu! Eşi de yaşam savaşı veriyor
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Milli futbolculardan Hacıosmanoğlu'na rest!
Kaybolan ineğini ararken sürprizlerin en güzeliyle karşılaştı

Kaybolan ineğini ararken sürprizlerin en güzeliyle karşılaştı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ''99 puan'' göndermesi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ortalığı karıştıracak gönderme