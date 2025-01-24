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Mersin'de Gençler Raffa Şampiyonası Tamamlandı

Mersin'de Gençler Raffa Şampiyonası Tamamlandı
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Mersin'de, hayatını kaybeden milli sporcu Muhammed İzzet Gelegen anısına düzenlenen 'Gençler Raffa Şampiyonası' sona erdi. Kadınlarda Elifsu Cevher birinci olurken, erkeklerde Bilgehan Çakır birinci oldu. Büyükler kategorisi ise 25-30 Ocak'ta yapılacak.

Mersin'de, hayatını kaybeden milli sporcu Muhammed İzzet Gelegen anısına düzenlenen 'Gençler ve Büyükler Raffa Şampiyonası'nın gençler kategorisi sona erdi. Büyükler kategorisinde ise müsabakalar 25-30 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 330 sporcunun katılımıyla Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 'M. İzzet Gelegen Gençler ve Büyükler Raffa Şampiyonası'nın gençler kategorisi tamamlandı. Geçirdiği bir ameliyat sonrası 8 Ocak'ta hayatını kaybeden 23 yaşındaki Osmaniyeli sporcu Muhammet İzzet Gelegen anısına Toroslar Bocce Tesisi'nde düzenlenen şampiyonanın gençler kategorisinde; kadınlarda Elifsu Cevher birinci, Elif Rana Azkara ikinci, Hurinaz Öpçin üçüncü ve Nazlı Aydın dördüncü olurken, erkeklerde ise Bilgehan Çakır birinci, Samet Damlu ikinci, Muhammed Özışık üçüncü ve Yasin Koşucu dördüncülüğü elde etti.

Çekişmeli mücadelelere sahne olan şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verilirken, büyükler kategorisinde ise müsabakalar 25-30 Ocak tarihleri arasında yapılacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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