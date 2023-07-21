Mersin'de Geleneksel Fındıkpınarı Futbol Turnuvası Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her sene düzenlenen 'Mahalleler Arası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası' heyecanı başladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen turnuva bu yıl, şehit polis memuru 'Sedat Gezer Sezonu' adı altında oynanıyor. Kıyasıya mücadelelerin gerçekleştiği turnuvaya, Mersin genelinden 37 mahalle katılırken, toplamda 122 karşılaşma yapılacak. Amacımız mahalleler ve insanları etkileşim sağlayıp onları kaynaştırmak

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her sene düzenlenen 'Mahalleler Arası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası' heyecanı başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen turnuva bu yıl, şehit polis memuru 'Sedat Gezer Sezonu' adı altında oynanıyor. Kıyasıya mücadelelerin gerçekleştiği turnuvaya, Mersin genelinden 37 mahalle katılırken, toplamda 122 karşılaşma yapılacak.

"Amacımız mahalleler ve insanları etkileşim sağlayıp onları kaynaştırmak"

Fındıkpınarı Futbol Turnuvasının gelenekselleşen etkinliklerden bir tanesi olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, "Turnuvamız daha önce köy statüsünde olan ancak şu anda mahalle olan takımların katılımlarıyla gerçekleşiyor. 6.'sını düzenlediğimiz organizasyonumuza 37 takım katılıyor" dedi.

Cuma, cumartesi ve pazar günleri tüm gün boyunca oynanan maçlara vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini belirten Gökayaz "Çok güzel görsel şölen oluyor. Bu yıl turnuvamızı geçtiğimiz eylül ayında şehit verdiğimiz polis memuru Sedat Gezer anısına yapıyoruz. Turnuvamız bu sene Fındıkpınarı Futbol Turnuvası Şehit Polis Memuru Sedat Gezer Sezonu olarak oynanıyor. Böyle bir karar aldık. Etraftaki mahalle ve merkezden insanların katılımı ile sürekli yoğun seyirci sirkülasyonu ile oynanıyor maçlar, ilgi çok büyük. Amacımız, spor organizasyonunun yanı sıra mahalleler ve insanlar arasında etkileşim, iletişim sağlamak ve onları kaynaştırmak" diye konuştu. - MERSİN