Mersin'de Fındıkpınarı Yaylası'nda Off-Road Etkinliği Düzenlendi
Mersin Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Fındıkpınarı Yaylası'nda off-road etkinliği düzenlendi. 15 off-road aracı ve 30 kişinin katıldığı etkinlikte sürücüler, karla kaplı bölgede oluşturulan parkurda gezdi ve doğal güzellikleri inceledi. Etkinlik sonunda piknik yapıldı.
Mersin'de Toros Dağları'nın eteklerindeki Fındıkpınarı Yaylası'nda off-road etkinliği düzenlendi.
Mersin Off-Road Spor Kulübünce düzenlenen etkinliğe, 15 off-road aracı ve 30 kişi katıldı.
Sürücüler, karla kaplı bölgede oluşturulan parkurda gezdi. Doğal güzellikleri inceleme fırsatı bulan katılımcılar, piknik de yaptı.
Kulüp Başkanı Halil Akgün, AA muhabirine, karda off-road yapmanın heyecanlı olduğunu söyledi.
Katılımın yüksek olmasından mutluluk duyduklarını belirten Akgün, "Yaklaşık 2 bin rakımda eğlenceli vakit geçirdik. Bazı arkadaşlarımız mangal yaparken diğerleri off-road yapacağımız yolları açtı." dedi.
Katılımcılardan Mehtap Kılıç da sık sık off-road etkinliklerinde yer aldığını ifade ederek, "Bazen zorlu yollara girince biraz korkuyoruz ama kendimize güvenimiz tam. Etkinliklerin sonunda evimize sağlıklı dönüyoruz." diye konuştu.