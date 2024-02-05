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Mersin'de Fındıkpınarı Yaylası'nda Off-Road Etkinliği Düzenlendi

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Mersin Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Fındıkpınarı Yaylası'nda off-road etkinliği düzenlendi. 15 off-road aracı ve 30 kişinin katıldığı etkinlikte sürücüler, karla kaplı bölgede oluşturulan parkurda gezdi ve doğal güzellikleri inceledi. Etkinlik sonunda piknik yapıldı.

Mersin'de Toros Dağları'nın eteklerindeki Fındıkpınarı Yaylası'nda off-road etkinliği düzenlendi.

Mersin Off-Road Spor Kulübünce düzenlenen etkinliğe, 15 off-road aracı ve 30 kişi katıldı.

Sürücüler, karla kaplı bölgede oluşturulan parkurda gezdi. Doğal güzellikleri inceleme fırsatı bulan katılımcılar, piknik de yaptı.

Kulüp Başkanı Halil Akgün, AA muhabirine, karda off-road yapmanın heyecanlı olduğunu söyledi.

Katılımın yüksek olmasından mutluluk duyduklarını belirten Akgün, "Yaklaşık 2 bin rakımda eğlenceli vakit geçirdik. Bazı arkadaşlarımız mangal yaparken diğerleri off-road yapacağımız yolları açtı." dedi.

Katılımcılardan Mehtap Kılıç da sık sık off-road etkinliklerinde yer aldığını ifade ederek, "Bazen zorlu yollara girince biraz korkuyoruz ama kendimize güvenimiz tam. Etkinliklerin sonunda evimize sağlıklı dönüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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