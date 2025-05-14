Mersin'de Engelliler Haftası Kapsamında Uçurtma Şenliği Düzenlendi
Mersin'de Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen uçurtma şenliğine yaklaşık 100 engelli yetişkin ve çocuk katıldı. Etkinlik, Toroslar'daki Çocuk Hakları Hatıra Ormanı'nda yapıldı.
Mersin'de Engelliler Haftası kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün açıklamasına göre, Çocuk Hakları Komitesince organize edilen şenlik, Toroslar ilçesindeki Çocuk Hakları Hatıra Ormanı'nda yapıldı.
Etkinliğe, yaklaşık 100 engelli yetişkin ve çocuk katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Birbirinden güzel uçurtmalarla çocuklarımızın yüzü güldü. Yetişkinlerimiz de çocukluklarını yaşayarak mutlu oldular." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Spor