Mersin'de Dünya Bocce Şampiyonası Sona Erdi

Mersin'de Dünya Bocce Şampiyonası Sona Erdi
Mersin'de gerçekleştirilen Dünya Ümitler ve Gençler Bocce (Volo) Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Görkem Duran, kombine disiplininde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

MERSİN'DE düzenlenen Dünya Ümitler ve Gençler Bocce (Volo) Şampiyonası sona erdi.

Mersin'de 21-25 Ekim tarihleri arasında 21 ülkeden 103 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Ümitler ve Gençler Bocce (Volo) Şampiyonası bitti. Şampiyonada Türkiye'yi gençler kategorisinde başarıyla temsil eden milli sporcu Görkem Duran, kombine disiplininde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Onursal Başkanı Mutlu Türkmen, Dünya Bocce Federasyonu (FİB) Volo Başkanı Pascal Hernandes, FiB Genel Sekreteri Pascal Contamin, TBBDF Genel Sekreteri Eren Öztürk ve TBBDF Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Yavuz tarafından takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
