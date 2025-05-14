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Mersin'de 4. Uluslararası Kilikya Maratonu Başlıyor

Mersin'de 4. Uluslararası Kilikya Maratonu Başlıyor
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18 Mayıs'ta koşulacak maratona Türkiye ve dünya çapında 646 sporcu katılacak. Katılımcılar, tarihi ve doğal güzellikler eşliğinde çeşitli parkurlarda yarışacaklar.

Mersin'de 18 Mayıs'ta koşulacak 4. Uluslararası Kilikya Maratonu'nda 646 sporcu yarışacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen maratonun hazırlıklarında sona gelindi.

Organizasyon, 10 kilometre Kızkalesi parkuru, 33 kilometre Lamos parkuru, 53 kilometre Kilikya ultra parkuru etaplarında gerçekleştirilecek.

Sporcular, koşu sırasında Kızkalesi, Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane ören yeri ve Adam Kayalar kabartmaları gibi tarihi yerleri görme şansı bulacak.

Maratona Türkiye'nin yanı sıra ABD, Singapur, Letonya, Hollanda, Tacikistan, Rusya ve Ukrayna'dan 646 sporcu katılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, AA muhabirine, maratonu ilk yıl 300 sporcuyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Maratona katılım sayısının her yıl artığını belirten Taşkın, organizasyonu 4. kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Ülke tanıtımına da önemli katkısı var"

Emrullah Taşkın, maratonun kentin tanıtımı için önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnsanların kendileriyle, doğayla yarıştığı bir organizasyon. Belirlenen parkurlarda sporcu istediği etabı tamamlamayı hedefliyor. 53 kilometrelik yarış 7-7,5 saat sürebiliyor. Bu kadar uzun faaliyet. Ülke tanıtımına da önemli katkısı var. Bir tarafta deniz, bir tarafta Toros dağları o arada yapılan çok güzel bir organizasyon."

Taşkın, belediye olarak yıl boyunca önemli etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.

Gelen olumlu dönüşlerden dolayı mutlu olduklarını anlatan Taşkın, şunları kaydetti:

"Organizasyonu güzel yapar ve gelen insanları iyi ağırlarsanız, o insanlar hem Mersin'i tercih eder hem de arkadaşlarına önerir. Bu maratona 300 sporcuyla başlamıştık, bu yıl 646'ya kadar çıktı. Önümüzdeki yıllarda katılım daha fazla olacaktır."

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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