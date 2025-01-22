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Mersin'de 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası Heyecanı

Mersin'de 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası Heyecanı
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Mersin'de 25-26 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası'nda, 6 ülkeden 200 veteran sporcu mücadele edecek. Turnuvada madalya ve kupalar için farklı kategorilerde yarışılacak.

Mersin'de 25-26 Ocak'ta düzenlenecek 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası, 6 ülkeden 200 tecrübeli sporcuyu buluşturacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Masa Tenisi Spor Kulübünce (MEMTEK) organize edilen turnuva, 25-26 Ocak'ta Seyfi Alanya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Dört kategoride yapılacak turnuvada, Türkiye, Rusya, Irak, Ukrayna, İran ve Suriye'den 30-90 yaş aralığında 24'ü kadın 200 veteran tenisçi mücadele edecek.

Tecrübeli sporcuları buluşturacak turnuvada dereceye girenlere kupa ve madalya verilecek.

Öngel: "Madalya ve kupaları Mersin'e kazandırmayı amaçlıyoruz"

MEMTEK Başkan Yardımcısı Seçkin Öngel, AA muhabirine, organizasyonda birçok önemli masa tenisi sporcusunun yarışacağını söyledi.

Kulüp bünyesindeki 160 kişiden 80'inin turnuvada yer alacağını dile getiren Öngel, "Kulübümüzde hem ülkemiz hem de Avrupa'daki çeşitli turnuvalarda başarı kazanmış sporcularımız var. Bu turnuvada da tüm kategorilerde madalya ve kupaları Mersin'e kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Öngel, sporcuların turnuvayı heyecanla beklediğini anlattı.

Olcar: "Masa tenisi en güzel spor, çünkü her yaşta birey icra edebilir"

Mersin 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası'nın hazırlıklarını Macit Özcan Spor Kompleksi'nde sürdüren veteran sporculardan 91 yaşındaki Hasan Olcar, 75 yıldır masa tenisi oynadığını belirtti.

Emekliliğinin ardından spora ağırlık verdiğini ifade eden Olcar, "Masa tenisi en güzel spor çünkü her yaşta birey icra edebilir. Ayrıca yaşlılarda vücudun her uzvunu çalıştırdığı gibi hafıza ve bilince de yararı var. Turnuvanın en yaşlıları olarak yarışacağız. Hedefimiz madalya sayısını üst noktaya çıkarabilmek." diye konuştu.

72 yaşındaki Rasim Eşme de masa tenisine 1995'te başladığını söyledi.

Raket salladığı her andan mutluluk duyduğunu dile getiren Eşme, "Masa tenisinde 25 yıl hakemlik yaptım. Daha sonra hakem kurulu başkanlığını yürüttüm. Şimdi lisanslı oyuncuyum, 10 ödülüm var. Arkadaş grubumuzla uyum içerisindeyiz. Herkese tavsiye ediyorum. Turnuvada en az çeyrek final oynamayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

67 yaşındaki Ramazan Orhan da sporun fiziksel ve ruhsal sağlığına iyi geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Spor
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