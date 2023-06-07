Mersin'de 19 Mayıs Veteranlar Futbol Turnuvası sona erdi

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 19 Mayıs Veteranlar Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvada 16 takım mücadele etti ve Yenişehir Belediyesi Mersin Masterlar şampiyon oldu.