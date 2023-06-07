Mersin'de 19 Mayıs Veteranlar Futbol Turnuvası sona erdi
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Mersin Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 19 Mayıs Veteranlar Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvada 16 takım mücadele etti ve Yenişehir Belediyesi Mersin Masterlar şampiyon oldu.
Mersin Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi işbirliğiyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen '19 Mayıs Veteranlar Futbol Turnuvası' sona erdi.
Yenişehir Belediyesi Özgecan Aslan Spor Tesisleri'nde düzenlenen 19 Mayıs Veteranlar Futbol Turnuvası sona erdi. 16 takımın mücadele ettiği turnuvada 320 sporcu forma giydi.
19 Mayıs ruhunu yaşatmak ve sporun birleştirici gücünü vurgulamak amacıyla düzenlenen turnuvanın final maçında Yenişehir Belediyesi Mersin Masterlar ve Yenişehir İdman Yurdu Masterlar karşılaştı. Rakibini 2-1'lik skorla mağlup eden Yenişehir Belediyesi Mersin Masterlar, turnuvanın şampiyonu oldu.