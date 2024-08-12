Mersin Bozyazı'da Plaj Voleybolu Turnuvası Tamamlandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen plaj voleybolu turnuvası sona erdi. Organizasyona 20 takım katıldı ve dereceye giren takımlara kupa ve madalyalar verildi. Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, mücadele eden sporcuları kutladı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 3'üncü kez düzenlenen plaj voleybolu turnuvası tamamlandı.
Bozyazı Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda 3 Ağustos'ta başlayan turnuvaya 20 takım katıldı.
Müsabakalar sonunda düzenlenen törende, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.
Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, maçların zevkli geçtiğini belirterek, mücadele eden sporcuları kutladı.