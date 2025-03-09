Mersin, Beşiktaş'a Son Saniyelerde Yenildi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Mersin Spor Kulübü, sahasında Beşiktaş'a 93-99'luk skorla mağlup oldu. Maçın başından itibaren önde olan Mersin, son periyottaki performansıyla maçı kaybetti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Mersin Spor Kulübü, konuk ettiği Beşiktaş'a 93-99'luk skorla mağlup oldu.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz
Mersin Spor Kulübü: Olaseni 23, Pineiro 11, Cobbs 24, Kartal Özmızrak 7, Cruz 9, Efianayi 15, Emre Tanışan 2, Tevfik Akdamar 2, Deniz Kılıçlı
Başantrenör: Can Sevim
Beşiktaş: Mathews 7, Plavsic 9, Needham 11, Berk Uğurlu 13, Sleva 19, Terry 9, Yiğit Arslan 4, Kerem Konan, Allman 19, Morgan 8
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 26-18 (Mersin Spor Kulübü lehine)
Devre: 50-46 (Mersin Spor Kulübü lehine)
3. Periyot: 76-70 (Mersin Spor Kulübü lehine) - MERSİN