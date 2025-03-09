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Mersin, Beşiktaş'a Son Saniyelerde Yenildi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Mersin Spor Kulübü, sahasında Beşiktaş'a 93-99'luk skorla mağlup oldu. Maçın başından itibaren önde olan Mersin, son periyottaki performansıyla maçı kaybetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Mersin Spor Kulübü, konuk ettiği Beşiktaş'a 93-99'luk skorla mağlup oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

Mersin Spor Kulübü: Olaseni 23, Pineiro 11, Cobbs 24, Kartal Özmızrak 7, Cruz 9, Efianayi 15, Emre Tanışan 2, Tevfik Akdamar 2, Deniz Kılıçlı

Başantrenör: Can Sevim

Beşiktaş: Mathews 7, Plavsic 9, Needham 11, Berk Uğurlu 13, Sleva 19, Terry 9, Yiğit Arslan 4, Kerem Konan, Allman 19, Morgan 8

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 26-18 (Mersin Spor Kulübü lehine)

Devre: 50-46 (Mersin Spor Kulübü lehine)

3. Periyot: 76-70 (Mersin Spor Kulübü lehine) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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