Haberler

Mersin, dünya sahnesinde

Mersin, dünya sahnesinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin, 15-22 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Organizasyon, beş kıtadan yüzlerce genç paralimpik sporcuyu buluşturmayı hedefliyor ve Mersin'in uluslararası paralimpik takvimdeki konumunu güçlendirecek.

MERSİN, 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek '2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları' (World Abilitysport Youth Games), 15-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Beş kıtadan yüzlerce genç paralimpik sporcuyu Mersin'de buluşturması beklenen organizasyon, küresel bir buluşma olma iddiası taşıyor.

Bu kapsamda ilk görsel adım atıldı. Mersin 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'nın yeni logosu kamuoyuna tanıtıldı. Mersin, bu organizasyonla birlikte uluslararası paralimpik takvimdeki güçlü konumunu pekiştiriyor. Geçtiğimiz ekim ayında yine Mersin'de düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda hem organizasyon kalitesi hem de uluslararası katılım da büyük yankı uyandırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü

Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İlk görüntüler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"