Mersin, dünya sahnesinde

MERSİN, 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek '2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları' (World Abilitysport Youth Games), 15-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Beş kıtadan yüzlerce genç paralimpik sporcuyu Mersin'de buluşturması beklenen organizasyon, küresel bir buluşma olma iddiası taşıyor.

Bu kapsamda ilk görsel adım atıldı. Mersin 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'nın yeni logosu kamuoyuna tanıtıldı. Mersin, bu organizasyonla birlikte uluslararası paralimpik takvimdeki güçlü konumunu pekiştiriyor. Geçtiğimiz ekim ayında yine Mersin'de düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda hem organizasyon kalitesi hem de uluslararası katılım da büyük yankı uyandırmıştı.