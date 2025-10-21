Haberler

Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Eleme Müsabakaları Başladı

Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Eleme Müsabakaları Başladı
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları, 5 kıtadan 600'ün üzerinde sporcunun katılımıyla başladı. Türkiye, eleme müsabakalarında 57 sporcu ile yer aldı.

TÜRKİYE Milli Paralimpik Komitesi tarafından, Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları eleme müsabakalarıyla başladı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından, Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları, 5 kıtadan 26 ülkeden, yaklaşık 400'ü sporcu toplam 600'ün üzerinde sporcu katıldı. Sabah saatlerinde eleme müsabakasıyla başlayan oyunlarda, Türkiye kafilesi 57 sporcu ile yer aldı. 31 sporcu bu oyunlar çerçevesinde sınıflandırılarak ilk defa milli forma giyme şansı elde etti.

Sporcular, para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu ve yelken branşlarında kıyasıya mücadele edecek. Gün boyu sürecek müsabakalar kapsamında modern pentatlon ve halter branşları 23 Ekim'de başlayacak. Oyunların görme engelliler halter müsabakaları da 1-3 Kasım tarihlerinde IBSA Halter Dünya Şampiyonası şeklinde yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
