Merrell Belgrad Ultra 2025'te 4 Bin Sporcu Yarıştı

Merrell Belgrad Ultra 2025, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi.

SPX sponsorluğunda, 5-6 Eylül tarihlerinde 17 ülkeden 160'ı yabancı 4 bin sporcunun yer aldığı organizasyonda 5, 15, 30 ve 60 kilometre yarışları yapıldı.

Türkiye'nin 56 kentinden sporcuların mücadele ettiği yarışların ardından AA muhabirine açıklamada bulunan SPX CEO'su (üst yönetici) Barış Andırınlı, "Bu sene 3. senemiz. Aslında ilk çıktığı yıldan bu yana bu yarışın kapsayıcı olmasına çok önem gösterdik. Daha 3. senesinde Türkiye'nin en büyük patika koşusu yarışı olmuş durumda. Bu amacımıza ne kadar ulaştığımızı gösteriyor. Güzel bir atmosfer var, 4 bin koşucu start aldı. Bu da açık ara bu yarışı Türkiye'nin en büyük patika koşusu haline getirdi. Bu bir spor festivali." ifadelerini kullandı.

Organizasyona ilginin her sene arttığını dile getiren Andırınlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk senesinde 1660, ikinci sene 2350 kayıt vardı. Bu sene ise 4 bin. Ciddi bir ilgi var. Bu tabi oturan bir yarış, kimliğini bulmuş bir yarış. İstanbul'un göbeğinde olması ciddi bir avantaj. İstanbul'da bu boyutta bir patika koşusu etkinliği yok. Doğa içerisinde olmasıyla çok özel bir yere sahip. Kuzey ormanları içinde toprakta koşuyoruz. İstanbul'un göbeğinde böyle bir imkan bulmak çok mümkün değil. Bu yarış kar amacı gütmeyen bir yarış. Koşucuların beğenisi ister istemez yukarı çıkıyor. En önemlisi ise parkur. Parkura çıkanlar çok etkileniyorlar. İstanbul'da bugüne kadar görmedikleri coğrafyaları görme şansına ulaşıyorlar."

Sonuçlar:

Organizasyonda 60 kilometre genel kategoride erkeklerde Üzeyir Söylemez, 04.42.21'lik derecesiyle birinciliği kazanırken, Murat Kaya 04.57.36 ile ikinci, Danil Maltsev de 05.01.31 ile üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Beyza Güzel 05.39.29'luk dereceyle birinciliği elde ederken, 05.51.39 ile Ekaterina Troshanova ikinci, 06.05.59 ile Songül Berikol ise üçüncü sırayı aldı.

30 kilometre yarışında ise erkeklerde Aykut Taşdemir 02.01.02'lik dereceyle zirveye kurulurken, Canpolat Akbay 02.05.00 ile ikinci, Ercan Kitapçıoğlu da 02.10.43 ile üçüncü geldi. Kadınlarda da Esra Taşdemir 02.29.31, Ayşegül Akdoğan 02.34.30, Gülnaz Ayar 02.35.40 derecelerini yaptı.

5 kilometrede ise erkeklerde Rıdvan Alper Afacan 00.25.09, Mert Taşkıran 00.25.52, Murathan Akkan 00.25.57'lik derece yaptı. Kadınlarda da Deniz Koyuncu 00.25.49, Maria Kolpakova 00.26.45, Semra Çelik 00.30.54 derece elde etti.

AASK sporcusu Hüseyin Kul, 15 kilometrede yarıştı

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcusu ve AA çalışanı Hasan Hüseyin Kul, organizasyonda 15 kilometrelik parkurda yarıştı.

Hüseyin Kul, 999 yarışmacı arasından genelde 21, 244 yarışmacı arasından 30-39 yaş kategorisinde ise 9. oldu.

Söz konusu parkuru erkeklerde Halil Yaşın 00.56.19 ile birinci, Fatih Korkunç 00.58.01 ile ikinci, Soykan Baykan 00.58.10 ile üçüncü bitirdi. Kadınlarda ise Fatma Arık 01.09.51, Özlem Işık 01.16.51, İlkay Dönmez 01.17.29'luk derece ile ilk 3'te yer aldı.

Koşuya dair açıklamada bulunan Hüseyin Kul, "İstanbul'da en yoğun katılımlı organizasyon. Biz de AA Spor Kulübü olarak bu organizasyonda yerimizi aldık. Anadolu Ajansı'na spora ve sporcuya verdiği önem için teşekkür ediyorum. Spor Kulübü başkanımız Serdar Karagöz başta olmak üzere bütün yöneticilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ödül töreni gerçekleştirildi

Organizasyon sonunda ödül töreni düzenlendi.

Toplamda 1 milyon liranın üzerinde ödülün dağıtıldığı organizasyonda sporcular ödüllerini SPX CEO'su (Üst yönetici) Barış Andırınlı'dan aldı.

Yarışmada genel kategoride birincilere 25, ikincilere 20, üçüncülere 15 bin lira ödül verildi.

Kategori yarışlarında ise birinciler 10, ikinciler 5, üçüncüler 2 bin 500 lira ile ödüllendirildi.