Merkezefendi, Trabzonspor'u Ağırlıyor

Merkezefendi, Trabzonspor'u Ağırlıyor
Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. İlk haftayı galibiyetle tamamlayan Denizli ekibi, deplasmandaki iki maçını kaybetti. Karşılaşma, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak.

BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk haftayı galibiyetle tamamladıktan sonra üst üste çıktığı iki deplasman maçını kaybeden Merkezefendi Belediyesi Basket yarın evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Trabzonspor ilk 3 haftayı 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçti. Denizli temsilcisi Merkezefendi hafta içinde kadrosunu Slovenyalı pivot Alen Omic'le güçlendirmişti.

Haberler.com
