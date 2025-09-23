Merkezefendi Belediyesi Basket Yeni Sezon Lansmanını Gerçekleştirdi

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket yeni sezon öncesi bir lansman düzenledi.

Organizasyona Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçe belediye başkanları, ana sponsor Yusuf Karataş da katıldı. Kulübün açıklamasında, "Şehrimizin gururu Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon için sahneye çıktı! 2025-2026 sezonu lansmanımızda yepyeni hedefler, güçlenen kadromuz ve büyüyen ailemizle taraftarlarımızın karşısındayız. Bu sezon takım ruhunu, azmi ve inancı en üst seviyeye taşıyarak sadece sahada değil tribünlerde de fark yaratmayı hedefliyoruz. Siz değerli taraftarlarımızın desteğiyle, Denizli'nin enerjisini parkelere taşımak için sabırsızlanıyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha yüksek hedeflere!" denildi.

BAŞKAN DEVECİLER EVLENDİ

Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, hayatını Selin Munis ile birleştirdi. Merkezefendi Kültür Merkezi'ndeki nikahı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan kıydı. Denizli Milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Merkezefendi Basket oyuncuları, teknik heyet, yöneticiler ve hukuk camiasından davetliler törene katıldı.