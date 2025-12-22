Merkezefendi uzatmada yıkıldı

BASKETBOL Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket üst üste üçüncü mağlubiyetini evinde Türk Telekom'a uzatmada 93-89 yenilerek aldı. Güçlü rakibi önünde müthiş mücadele sergileyip maçı uzatmaya taşıyan Denizli ekibi mağlubiyetten kurtulamadı. Ligde 12 haftada 4 galibiyet, 8 yenilgi alan Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş, "Çok formda ve ligimizin en önemli takımlarından olan Türk Telekom'a karşı son topa kadar savaşan oyuncularımı ve bu maça hazırlayan tüm ekibimi tebrik ediyorum. Bizim için kalp kırıcı bir mağlubiyet oldu ama ben kaybederken kazandığımızı ve bunun bize çok ciddi şekilde pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Bir paragrafta taraftarımıza açmak istiyorum; tüm özverili destekleri için çok teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor