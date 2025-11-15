Merkezefendi Belediyesi Basket, Tofaş'ı Ağırlıyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son üç maçını kaybederek düşüşe geçen Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Tofaş'ı ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Denizli ekibinde aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Hans Vanwijn forma giyemeyecek. Yeni transfer Vrenz Bleijenbergh'in ise görev yapması bekleniyor. Ligde Merkezefendi'nin 7 haftada 2 galibiyeti, Tofaş'ın ise 4 galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor