Merkezefendi Belediyesi Basket, Tofaş'ı 78-72 Mağlup Etti
Basketbol Süper Ligi 8'inci hafta maçında Merkezefendi Belediyesi Basket, ev sahibi olduğu Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda Tofaş'ı 78-72 yenerek 3'üncü galibiyetini elde etti. Maçta ilk yarıda 3 sayılık farkla öne geçen Merkezefendi, üçüncü çeyrekte farkı 14 sayıya çıkararak galibiyete ulaştı.
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Yener Yılmaz, Musa Kazım Çetin
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Emre Tanışan 2, Smith 3, Bleijenbergh 10, Roko Badzim 21, Omic 8, Ömer Can İlyasoğlu 8, Cazalon, Hawkins 15, Mahir Ağva 11, Erbey Kemal Paltacı
TOFAŞ: Perez, Yiğitcan Saybir 14, Blazevic 9, Besson 14, Furkan Korkmaz 2, Özgür Cengiz 2, Whaley 7, Tolga Geçim 1, Kidd 2, Lewis 5, Thomasson 16
1'İNCİ PERİYOT: 16-17
DEVRE: 38-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-48
5 FAUL: Yiğitcan (34.42) ( Tofaş )
Basketbol Süper Ligi 8'inci hafta maçında Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Tofaş'ı 78-72 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi ekip 3'üncü galibiyetini elde ederken, Tofaş ise 4'üncü yenilgisini aldı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodu 16-17'lik skorla sona erdi.
İkinci çeyrekte daha etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip soyunma odasına 3 sayı önde girdi: 38-35. Üçüncü çeyrek sonunda Denizli temsilcisi farkı 14 sayıya çıkardı: 62-48. Final periyodunda Tofaş bitime 49 saniye kala farkı 1 sayıya (73-72) kadar indirse de Merkezefendi sahadan galip ayrılmayı başardı: 78-72.