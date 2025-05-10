Merkezefendi Belediyesi Basket, Play-In için Hedef Büyütüyor
İzmir temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, Süper Ligi son sırada tamamlamasına rağmen son 12 maçta 9 galibiyet elde ederek kümede kalmayı garantiledi. Ekibin yarın Tofaş ile oynayacağı maç saat 15.30'da başlayacak.
İZMİR,
BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk yarıyı son sırada tamamlamasına rağmen üst üste 4, son 12 maçta 9 galibiyetle bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantileyip Play-In'e göz kırpan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın evinde Tofaş'la oynayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Toplam 11 galibiyete ulaşarak üst üste dördüncü sezonunda da Süper Lig'de tutunmayı başaran Denizli temsilcisi son maçında ise haftaya Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor