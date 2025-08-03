Merkezefendi Belediyesi Basket, Ömercan İlyasoğlu'nu Transfer Etti

BASKETBOL Süper Ligi'nde transfer harekatını sürdüren Merkezefendi Belediyesi Basket, Bahçeşehir Koleji'nden Ömercan İlyasoğlu'nu kadrosuna kattı. Anadolu Efes altyapısından yetişen 24 yaşında, 1.96 boyundaki Ömercan İlyasoğlu, Bursaspor ve Beşiktaş'tan sonra Mega Leks'e transfer oldu. Son iki sezonu Bahçeşehir Koleji'nde geçiren Ömercan yeni sezonda Denizli ekibinde forma giyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor