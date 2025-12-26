Merkezefendi çıkış arıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 3 yenilgi alan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Mersin Spor deplasmanında yeni bir çıkış yakalamaya çalışacak. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Denizli temsilcisi ligde 12 maçta 4 galibiyet aldı. Mersin Spor'un ise 12 haftada 3 galibiyeti var.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor