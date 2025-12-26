Haberler

Merkezefendi çıkış arıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 yenilgi alan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Mersin Spor ile karşılaşarak yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Karşılaşma Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak.

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 3 yenilgi alan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Mersin Spor deplasmanında yeni bir çıkış yakalamaya çalışacak. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Denizli temsilcisi ligde 12 maçta 4 galibiyet aldı. Mersin Spor'un ise 12 haftada 3 galibiyeti var.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
AİHM'den İmamoğlu kararı! Avukatı 'Nadir' diyerek duyurdu

AİHM'den İmamoğlu kararı! Avukatı "Nadir" diyerek duyurdu