Merkezefendi çıkış arıyor
BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 3 yenilgi alan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Mersin Spor deplasmanında yeni bir çıkış yakalamaya çalışacak. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Denizli temsilcisi ligde 12 maçta 4 galibiyet aldı. Mersin Spor'un ise 12 haftada 3 galibiyeti var.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor