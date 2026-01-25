Haberler

Merkezefendi potada Karşıyaka'yı ağırlıyor

Merkezefendi potada Karşıyaka'yı ağırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın evinde Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00'da Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda başlayacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Bursaspor'u uzatmada 107-103 mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Basket yarın evinde Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak 17'nci hafta mücadelesini Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek. Ligde ev sahibi ekip 16 maçta 6 galibiyet alırken, geçen hafta Aliağa Petkimspor'u uzatmada 103-91 yenen konuk takım ise 4 galibiyetle düşme hattında yer alıyor. Karşıyaka rakibini ilk yarıda evinde 76-69 yenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı

Kara gömülmüş otomobilde korkunç manzarayla karşılaştılar
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar

Vahşetin görüntüleri! Parçaladıkları kadını çöpe böyle atmışlar
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı

Kara gömülmüş otomobilde korkunç manzarayla karşılaştılar
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin