Merkezefendi Belediyesi Basket, Karşıyaka Deplasmanında Galibiyet Hedefliyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona Bursaspor galibiyetiyle başlayan Merkezefendi Belediyesi Basket, Karşıyaka deplasmanında galip gelmek için hazırlandıklarını açıkladı. Antrenör Zafer Aktaş, rakiplerine saygı duyduklarını ancak sahaya sadece kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona Bursaspor galibiyetiyle başlayan Merkezefendi Belediyesi Basket bu hafta Karşıyaka deplasmanında seri yakalamayı hedefliyor. "Rakibe saygımız var ama kazanmak istiyoruz" diyen antrenör Zafer Aktaş, "Büyük bir camiaya karşı oynayacağız. Karşıyaka hem taraftarıyla hem de organizasyonuyla ligimizin önemli ve büyük camialarından biri. Onlara karşı oynamak her zaman özel ve zordur. Bu deplasmanda işimizin kolay olmayacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sahaya kazanmak için çıkacağız" diyen başarılı çalıştırıcı, takımının motivasyonunun yüksek olduğunu belirterek, "Biz her maça olduğu gibi bu maça da kazanmak için hazırlanıyoruz. Rakibimize saygımız sonsuz ancak sahaya sadece mücadele etmeye değil, galibiyet almaya çıkacağız. Oyuncularımın antrenmanlardaki performansından memnunum. Takım olarak inancımız tam" dedi. İki takım arasındaki Ege derbisi pazar günü saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
