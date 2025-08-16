Merkezefendi Belediyesi Basket, Josh Roberts ile Anlaştı

Merkezefendi Belediyesi Basket, Josh Roberts ile Anlaştı
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, 26 yaşındaki ABD'li pivot Josh Roberts ile kadrosunu güçlendirdi. Avustralya'da kariyerine başlayan Roberts, Yeni Zelanda'da 13 sayı ve 13,2 ribaund ortalamaları ile dikkat çekti. Geçen sezonu Yunanistan Ligi'nde geçirdi.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket kadrosunu 26 yaşında 2,05 boyundaki ABD'li pivot Josh Roberts'la güçlendirdi. Manhattan'dan mezun olan Roberts, kariyerine Avustralya'da başladı. Sonrasında Yeni Zelanda'ya geçen uzun, bu ülkede maç başına 13 sayı, 13,2 ribaund ortalamaları yakalayarak ligde birinci oldu. Roberts geçen sezonu Yunanistan Ligi'nde ve Eurocup'ta mücadele eden Aris'te tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
