Merkezefendi Belediyesi Basket İle Mağlubiyet Serisini Sona Erdirdi

Türkiye Basketbol Süper Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Tofaş'ı 78-72 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Başantrenör Zafer Aktaş, takımın gösterdiği efor ve hazırlık süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi 8'inci hafta mücadelesinde evinde Tofaş'ı 78-72 mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Basket, 3 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi. Ligdeki 3'üncü galibiyetini alan Denizli temsilcisi, seyircisi önünde Bursaspor ve Trabzonspor'dan sonra Tofaş'ı da devirmeyi başardı. Başantrenör Zafer Aktaş, "Bu kadar eksiğe rağmen sahada efor gösteren bütün oyuncularımıza teşekkür etmek lazım. Özellikle müdafaa kısmında. Bir de tabii ki bütün hafta boyunca bu maçı hazırlayan staffımı da tebrik etmek istiyorum. Gayet iyi hazırlık yaptılar" dedi.

Maçın içinde yine bir şanssızlık yaşadıklarını dile getiren Zafer Aktaş, "Tam ivmelendiğimiz, farkı 20'lere çıkardığımız zamanda Mahir sakatlandı. Ama ondan sonra Emre'nin girişi, Alen'in organizasyona katılışı, maçın sonunda da akıllı oynayarak yakalanmamıza rağmen tekrar öne geçip maçı kazanmayı bildik. Umarım deplasmanda da maç kazanırız. Bu bizim üçüncü galibiyetimiz ama hepsi içeride. Bizim dışarıda da oynar hale gelmemiz lazım. Bütün hedefimiz bu yönde; umarım onu da başarırız en kısa sürede. Tofaş'a da Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
