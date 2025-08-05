Merkezefendi Belediyesi Basket, Genç Oyuncu Erbey Kemal Paltacı ile Anlaştı

BASKETBOL Süper Ligi'nde transferin hareketli kulübü Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes altyapısından yetişen 21 yaşındaki Erbey Kemal Paltacı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu geçen sezon Ankaspor formasıyla Türkiye Basketbol Ligi'nde 11.8 sayı, 2.4 ribaund, 2.5 asist ortalamaları yakaladı. Denizli temsilcisi dış transferde daha önce Sam Griffin, Javontae Hawkins, Mahir Ağva, Ömercan İlyasoğlu ve Emre Tanışan'ı alıp iç transferde ise Hans Vanwijn ve Roko Badzim'le yeniden anlaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor