Merkezefendi deplasmanda direnemedi

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, Fenerbahçe'nin ardından art arda ikinci mağlubiyetini Galatasaray'a İstanbul'da 98-89 yenilerek aldı. Denizli ekibinde kaçtan 1 gün önce takıma katılan yeni transfer Isaiah Miles ilk maçında 13 sayı, 3 ribaund, 2 asistle görev yaptı. Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş karşılaşmanın ardından, "Deplasmanda gerekli olan hücum performansını sahaya yansıttık. Savunmada yediğimiz sayı fazla görünebilir ancak bu durum, oyuncularımın efor eksikliğinden değil, rakip takımın inanılmaz dış şut yüzdesiyle oynamasından kaynaklandı. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor