Haberler

Merkezefendi deplasmanda Beşiktaş'a direnemedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, Beşiktaş'a 99-74 yenilerek son 3 haftanın ardından sahaya döndü. Antrenör Zafer Aktaş, oyuncularının mücadelelerinden memnun kaldığını belirtti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, 3 haftalık ara sonrası çıktığı ilk maçta deplasmanda zirve yarışındaki güçlü rakibi Beşiktaş'a 99-74 mağlup oldu. Art arda üçüncü yenilgisini alarak 21 maçta 8 galibiyette kalan Denizli ekibinde antrenör Zafer Aktaş, "FIBA arası dönüşünde deplasmanda Beşiktaş'a karşı oyuncularımın gösterdiği mücadeleden büyük oranda memnunum. Eksik kadromuza, daha salı günü milli takımlarından dönen oyuncularımızın yorgunluklarına ve sakat oyuncularımızın olmayışına rağmen oyuncularım canla başla güçlü rakiplerine karşı mücadele ettiler. Ligin son 9 haftası, hemen çalışmaya başlayıp önümüzdeki hafta oynayacağımız Bahçeşehir maçına hazır olmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı

Türkiye'den savaşa hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü

Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı

Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor

Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor
Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi