Haberler

Merkezefendi Belediyesi Basket, Bahçeşehir Koleji'ne Yenildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 85-67 mağlup oldu. Antrenör Zafer Aktaş, maç sonrası düşük savunma enerjisinden şikayet etti ve takımın iyi başlangıç yapması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket son 6 maçta 5'inci mağlubiyetini güçlü rakibi Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 85-67 yenilerek aldı. Karşılaşmanın henüz başında direnci düşüp bir daha rakibini yakalayamayan Denizli ekibi 7 hafta sonunda 2 galibiyetle alt sıralarda kaldı. Antrenör Zafer Aktaş maçın ardından, "Maça savunma enerjisi düşük başladık. Oyunu dengeleyip skoru 26-20'ye getirdik fakat ikinci periyodun son 5 dakikasını çok kötü oynadık. İkinci yarı uzun bir beşle, farklı savunma ve hücum stratejisiyle oynadık, maçı dengeledik. Ama çok boş atış kaçırdık. Hans'ın sakatlığından sonra maçta tutunamadık. Maçlara iyi başlamayı öğrenmek zorundayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Şara, ABD'li subaylarla basketbol oynadı

Başına 10 milyon dolar ödül koydukları liderle basketbol oynadılar
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.