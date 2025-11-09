Merkezefendi Belediyesi Basket, Bahçeşehir Koleji'ne Yenildi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 85-67 mağlup oldu. Antrenör Zafer Aktaş, maç sonrası düşük savunma enerjisinden şikayet etti ve takımın iyi başlangıç yapması gerektiğini vurguladı.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket son 6 maçta 5'inci mağlubiyetini güçlü rakibi Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 85-67 yenilerek aldı. Karşılaşmanın henüz başında direnci düşüp bir daha rakibini yakalayamayan Denizli ekibi 7 hafta sonunda 2 galibiyetle alt sıralarda kaldı. Antrenör Zafer Aktaş maçın ardından, "Maça savunma enerjisi düşük başladık. Oyunu dengeleyip skoru 26-20'ye getirdik fakat ikinci periyodun son 5 dakikasını çok kötü oynadık. İkinci yarı uzun bir beşle, farklı savunma ve hücum stratejisiyle oynadık, maçı dengeledik. Ama çok boş atış kaçırdık. Hans'ın sakatlığından sonra maçta tutunamadık. Maçlara iyi başlamayı öğrenmek zorundayız" dedi.