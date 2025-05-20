Merkezefendi Belediyesi Basket, Bahçeşehir Koleji'ne Mağlup Oldu

Merkezefendi Belediyesi Basket, Bahçeşehir Koleji'ne Mağlup Oldu
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BASKETBOL Süper Ligi'nde kalmayı garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket, sezonun son maçında Bahçeşehir Koleji'ne 112-76 mağlup oldu. Denizli ekibi sezonu 11 galibiyetle tamamlayarak 12. sırayı elde etti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde kalmayı 2 hafta önce garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket son maçta güçlü rakibi Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 112-76 mağlup oldu. Hedefsiz kaldıktan sonra son oynadığı iki karşılaşmayı kaybeden Denizli ekibi sezonu 11 galibiyetle bitirdi. Puan tablosunda aynı sayıda galibiyet alan Manisa Basket ve Karşıyaka'yı üçlü averajla sollayan Denizli ekibi 12'nci sırayı elde etti. Antrenör Zafer Aktaş, çok zor geçen bir sezonu tamamladıklarını söyleyerek katkı veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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