Merkezefendi Belediyesi Basket, Anım Cup ile Sezona Merhaba Dedi

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçlarına evinde çıkacak. Merkezefendi, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda ev sahibi olduğu yarın başlayacak Anım Cup'taki ilk maçında saat 15.30'da Bordo Basketbol'la karşılaşacak. Turnuvada cuma günü saat 14.00'te Bordo Basketbol-Göztepe, cumartesi 15.30'da ise Merkezefendi Belediyesi Basket-Göztepe karşılaşmaları oynanacak. Tribünlere girişler ücretsiz olacak. Merkezefendi daha sonra sezon hazırlıkları kapsamında 4-7 Eylül'de Antalya'da Gloria Cup'a, 11-13 Eylül'de İzmir'de Ege Cup'a katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor