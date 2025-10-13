Haberler

Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes'e Mağlup Oldu

Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes'e Mağlup Oldu
BASKETBOL Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, İstanbul deplasmanında Anadolu Efes ile karşılaştı ve 90-72 mağlup oldu. Takım, son iki dış saha maçından da yenilgiyle ayrıldı.

DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi'nde İstanbul deplasmanında güçlü rakibi Anadolu Efes'e konuk olan Merkezefendi Belediyesi Basket parkeden 90-72 mağlup ayrıldı. Dış sahadaki son iki maçını kaybeden Denizli ekibi 3 maç sonunda 1 galibiyette kaldı. Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş, "Rakipte 4 numara pozisyonunda Ercan Osmani'nin etkisini biliyorduk. Hans'ın eksikliğinde o bölgeyi elimizden geldiğince savunmaya çalıştık ama maçın başında geri düşmemize sebep olmasını engelleyemedik. İkinci periyot geri döndük ama Anadolu Efes gibi takımlara o farkı verdiğiniz zaman yakalayıp geçmeniz pek mümkün olmuyor. İki haftadır dışarıdayız, şimdi eve dönüp hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
