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Merinos Voleybol, Kadınlar 1. Lig'de 7 maçı da kazanarak en iyi başlangıcını yaptı

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Merinos Voleybol, Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak 1. Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yaptı. Gaziantep temsilcisi, namağlup tamamladığı 7 haftanın ardından 21 set ve 20 puanla grubun zirvesinde yer alıyor.

Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Merinos Voleybol, bu sezon oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak 1. Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Sezon başında kadrosunu yenileyen ve başantrenör Refik Kayıkçı yönetiminde Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen Gaziantep temsilcisi, geride kalan 7 haftayı namağlup tamamladı.

Lige Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor'u 3-0 mağlup ederek başlayan mavi-beyazlı ekip, ardından İlbank'ı 3-0, Kuzeyboru Maxipipe Spor'u 3-1, 07 Mega Spor'u 3-0 ve Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Altıncı maçında İBA Kimya TED Ankara Kolejliler karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrılan Merinos Voleybol, son olarak deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Oynadığı 7 karşılaşmada rakiplerine yalnızca 4 set veren Gaziantep ekibi, kazandığı 21 set ve topladığı 20 puanla grubun zirvesindeki yerini korudu.

1. Lig'deki en iyi başlangıcını yaptı

2018-2019 sezonunda Kadınlar 2. Ligi'nden 1. Lig'e yükselen Merinos Voleybol, bu sezon elde ettiği sonuçlarla geçmiş sezonlardaki performansını geride bıraktı.

Gaziantep temsilcisi, 1. Lig'deki ilk sezonu olan 2019-2020'de ilk 7 maçında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Mavi-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonunda 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet, 2021-2022 ile 2022-2023 sezonlarında ise 3'er galibiyet ve 4'er mağlubiyet elde etti.

2023-2024 sezonunun ilk 7 karşılaşmasını 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Merinos Voleybol, 2024-2025 sezonunda aynı dönemde 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Geçen sezon ilk 7 maçında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Gaziantep temsilcisi, bu sezon ise 7'de 7 yaparak 1. Lig tarihindeki en başarılı başlangıcına imza attı.

Son yıllarda 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında play-off yarı finaline kadar yükselen Merinos Voleybol, bu sezon yakaladığı namağlup seriyi sürdürerek Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA
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