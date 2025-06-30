Merinos Voleybol, Hedef Sultanlar Ligi için 10 Yeni Transferle Sezona Başlıyor

Merinos Voleybol, Hedef Sultanlar Ligi için 10 Yeni Transferle Sezona Başlıyor
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Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, 2025-2026 sezonuna 10 yeni transferle 'Hedef Sultanlar Ligi' parolasıyla hazırlık yapıyor. Kulüp başkanı Ali Atalar, tecrübeli bir kadro oluşturduklarını ve bu yıl finalleri oynamak istediklerini belirtti.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, yaptığı 10 transferle "Hedef Sultanlar Ligi" parolasıyla sezona başlayacak

Son iki sezondur play-off etabında mücadele eden ve Sultanlar Ligi'nin kapısından dönen Merinos Voleybol, 2025-2026 sezonu için kadro hazırlıklarını erken tamamladı.

Merinos Voleybol Kulübü Başkanı Ali Atalar, AA muhabirine, bu yıl Sultanlar Ligi'ne çıkma hedefiye takımlarını kurduklarını belirtti.

Başantrenör Giray Taygun Yıldırım ile yeni sezon için anlaştıklarını belirten Atalar, 10 oyuncuyu renklerine bağladıklarını söyledi.

Tecrübeli bir kadro oluşturduklarını belirten Ali Atalar, şunları kaydetti:

"Bir Kübalı, bir de Brezilyalı yabancımız var. Diğerleri de Sultanlar Ligi tecrübesi olan oyunculardan oluşuyor. Ciddi bir ekip kurduk, çalışmalara yakında başlayacağız, bu yıl finalleri oynayıp Gaziantep'i Sultanlar Ligi'nde temsil etmek istiyoruz. Bunu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de tek kadın voleybol takımı biz olduğumuz için özellikle istiyoruz."

İki sezondur play-off'ta eleniyor

Gaziantep'in adını voleybolda Türkiye'ye duyurmak istediklerini dile getiren Atalar, son iki sezondur play-off'ta elendiklerini hatırlattı.

Bu sezon işi daha sıkı tutacaklarını ifade eden Ali Atalar, şöyle devam etti:

"Play-off'ta heyecan başka oluyor, ligde çok başarılı olan takımlar play-off'a gidemiyor ya da ilk elenen onlar oluyor. Biz bu defa onların hepsine hazırlıklıyız. Bu sene orada tecrübemiz olduğu için inşallah takılmayacağız."

Atalar, 1 Ağustos'ta kamp süreci ve hazırlık maçlarının başlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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