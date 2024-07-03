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Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın?

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A Milli Takım'ın Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldiği maçın son anlarında Mert Günok'un yaptığı kurtarış, oyuncuları ve izleyenleri hayrete düşürdü. Maçın ardından Merih Demiral, Mert Günok'a "Oğlum Merto, nasıl çıkardın?" diye sordu. O anlar kısa sürede viral oldu.

Dün gece A Milli Takım'ın Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldiği maçın son anlarında Mert Günok'un yaptığı inanılmaz kurtarış büyük yankı uyandırdı.

MERT İNANILMAZ BİR KURTARIŞ YAPTI

Çeyrek finale çıkmak için geri sayımda olduğumuz anlarda, Mert Günok ağlara gitmek üzere olan topu inanılmaz şekilde kurtardı. Tribünde ve televizyonları başında maçı izleyen milyonlar adeta şaştı kaldı.

"OLUM NASIL ÇIKARDIN?"

Maçı sonras Mert Günok ile Merih Demiral arasında dikkat çeken bir konuşma yaşandı. O pozisyonla ilgili olarak Mert Günok'la konuşan Merih Demiral "Oğlum Merto, nasıl çıkardın? Allah çarpsın…" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Merih Demiral Milli Takım Mert Günok Avusturya Türkiye Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Iyi Adam:

güzel ülkem turkiyem

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3
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Turbo Levent:

ACEMİ ŞANSI

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yanıt95
ismail bey :

Mert topa, biz ekrana doğru uzadik..

46
0
yanıtYanıtla
Alparslan Aydoğan:

İman gücü ile gardaş başka açıklaması yok

20
2
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