Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın?

Dün gece A Milli Takım'ın Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldiği maçın son anlarında Mert Günok'un yaptığı inanılmaz kurtarış büyük yankı uyandırdı.

MERT İNANILMAZ BİR KURTARIŞ YAPTI

Çeyrek finale çıkmak için geri sayımda olduğumuz anlarda, Mert Günok ağlara gitmek üzere olan topu inanılmaz şekilde kurtardı. Tribünde ve televizyonları başında maçı izleyen milyonlar adeta şaştı kaldı.

"OLUM NASIL ÇIKARDIN?"

Maçı sonras Mert Günok ile Merih Demiral arasında dikkat çeken bir konuşma yaşandı. O pozisyonla ilgili olarak Mert Günok'la konuşan Merih Demiral "Oğlum Merto, nasıl çıkardın? Allah çarpsın…" dedi.